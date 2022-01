Ritorno in classe, sospesa ordinanza De Luca su chiusure delle scuole. Tar della Campania accoglie sospensiva (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tar della Campania accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l'ordinanza della Regione Campania emanata dal presidente De Luca nella serata di venerdì 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Taril ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l'Regioneemanata dal presidente Denella serata di venerdì 7 gennaio. L'articolo .

