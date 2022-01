Ritorno in classe, sospesa ordinanza De Luca su chiusure delle scuole. Tar della Campania accoglie ricorso (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini contro l’ordinanza n.1/2021 della Regione Campania che stabiliva lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per le materne, elementari e medie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tribunale AmministrativoRegioneha accolto ildel Governo e di alcuni cittadini contro l’n.1/2021Regioneche stabiliva lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per le materne, elementari e medie. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - NICOLACATAR : @marioricciard18 Ritorno in classe, sospesa ordinanza De Luca su chiusure delle scuole. Tar della Campania accoglie… - bugsbonny76 : RT @mazzettam: Ritorno a scuola delle dodicenne, 16 presenti e 10 in DAD perché positivi o quarantenati. E non è proprio una passeggiata fa… - NICOLACATAR : @VITAnonprofit Ritorno in classe, sospesa ordinanza De Luca su chiusure delle scuole. Tar della Campania accoglie s… -