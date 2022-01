Ritorno in classe, migliaia di studenti potrebbero rimanere a piedi. Con lavoratori fermi per Covid è rischio paralisi per bus e treni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la riapertura delle scuole migliaia di studenti rischiano di rimanere a piedi e di non poter raggiungere gli istituti scolastici a causa dei tagli delle corse di bus e treni disposti nelle ultime ore da Italo e trenitalia e dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la riapertura delle scuoledirischiano die di non poter raggiungere gli istituti scolastici a causa dei tagli delle corse di bus edisposti nelle ultime ore da Italo etalia e dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. L'articolo .

