Ritorno in classe, il Governo ha presentato ricorso contro Ordinanza Campania su chiusura delle scuole

L'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso contro l'Ordinanza emanata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che impone la chiusura delle scuole primarie e medie fino al 29 gennaio.

