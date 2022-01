Ritorno in classe, Galli avverte: “Le scuole saranno chiuse per i troppi casi. Dati scientifici tirati per ‘la giacchetta’” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "L'aspetto drammatico di questo rientro post vacanze nelle aule scolastiche in presenza, sarà che ci troveremo nella situazione in cui le scuole saranno chiuse dal coronavirus, perché le Istituzioni non hanno scelto un rinvio. E questo temo che stia per succedere. Se non succederà sarò il primo ad esserne contento". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) "L'aspetto drammatico di questo rientro post vacanze nelle aule scolastiche in presenza, sarà che ci troveremo nella situazione in cui ledal coronavirus, perché le Istituzioni non hanno scelto un rinvio. E questo temo che stia per succedere. Se non succederà sarò il primo ad esserne contento". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Galli avverte: “Le scuole saranno chiuse per i troppi casi. Dati scientifici tirati per ‘la giac… - anglotedesco : Ritorno in classe tra i dubbi. Resta lo spettro della Dad - ellygatta81 : RT @mazzettam: Ritorno a scuola delle dodicenne, 16 presenti e 10 in DAD perché positivi o quarantenati. E non è proprio una passeggiata fa… -