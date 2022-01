Ritorno in classe, Emiliano: “Solo i genitori possono decidere sulla salute dei propri bambini, non è possibile obbligare alla presenza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Solo i genitori possono decidere sulla salute dei propri bambini. Anche Solo salvare un bambino o una nonna o un fratellino fragile perché la famiglia decide di sostenere il sacrificio della Dad è una cosa che secondo me corrisponde ad un diritto costituzionale delle persone. Non è possibile obbligare alla presenza in classe“. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) “dei. Anchesalvare un bambino o una nonna o un fratellino fragile perché la famiglia decide di sostenere il sacrificio della Dad è una cosa che secondo me corrisponde ad un diritto costituzionale delle persone. Non èin“. L'articolo .

