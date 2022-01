Ritorno in classe, De Luca spiega: “Nostre misure ragionevoli. Ho la sensazione che saremo tutti nella stessa condizione…” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ''Non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere è solo questo: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del governo? Le Nostre sono solo misure ragionevoli'' L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) ''Non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere è solo questo: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del governo? Lesono solo'' L'articolo .

