Ritorno in classe, alle 18 conferenza stampa con Draghi, Bianchi, Speranza e Locatelli. DIRETTA su Orizzonte Scuola TV (Di lunedì 10 gennaio 2022) La conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid, si terrà lunedì 10 gennaio, alle ore 18. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lanella quale il presidente del Consiglio Marioillustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid, si terrà lunedì 10 gennaio,ore 18. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - lorenzo10469500 : Scuola, tutti in classe ma è allarme per gli insegnanti positivi. Bianchi gela le famiglie - Il Tempo… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Zaia: “”Tra defezioni di insegnanti malati o in quarantena e non vaccinati la situazione è diffi… - QPeriscopica : Scuola, Emiliano nella chat dei genitori: «Non siete obbligati al ritorno in classe, vi sostengo al Tar» -… -