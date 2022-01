RITA DALLA CHIESA: SONO FELICE DI FARE L’OPINIONISTA. L’AMICIZIA IN TV? NON ESISTE (ESCLUSIVA) (Di lunedì 10 gennaio 2022) ESCLUSIVA – Dal no (per ora) al Grande Fratello Vip all’uscita forzata da Forum, dal ricordo di Fabrizio Frizzi allo sfogo sul mondo dello spettacolo dove L’AMICIZIA non ESISTE, fino al nuovo ruolo da opinionista tv. RITA DALLA CHIESA si racconta senza filtri a BubinoBlog. Ecco l’intervista realizzata dal nostro Luca Germanò. Da qualche anno hai il piacere di ricoprire il ruolo di opinionista in svariati programmi televisivi. Com’è stato l’approccio a questo nuovo ruolo professionale? Hai sempre potuto dire la tua liberamente? “Sì, faccio L’OPINIONISTA in varie trasmissioni, magari con il rischio di diventare una “prezzemolina” e ogni volta che mi presentano penso sempre che qualcuno a casa possa dire “Ancora questa?”. Ormai il mio lavoro è questo, mi piace e tra ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)– Dal no (per ora) al Grande Fratello Vip all’uscita forzata da Forum, dal ricordo di Fabrizio Frizzi allo sfogo sul mondo dello spettacolo dovenon, fino al nuovo ruolo da opinionista tv.si racconta senza filtri a BubinoBlog. Ecco l’intervista realizzata dal nostro Luca Germanò. Da qualche anno hai il piacere di ricoprire il ruolo di opinionista in svariati programmi televisivi. Com’è stato l’approccio a questo nuovo ruolo professionale? Hai sempre potuto dire la tua liberamente? “Sì, faccioin varie trasmissioni, magari con il rischio di diventare una “prezzemolina” e ogni volta che mi presentano penso sempre che qualcuno a casa possa dire “Ancora questa?”. Ormai il mio lavoro è questo, mi piace e tra ...

