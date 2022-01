Risultato tennistico per l’Atalanta, ormai una tradizione per l’inizio dell’anno (Di lunedì 10 gennaio 2022) l’Atalanta inizia con un Risultato tennistico il 2022 ed il girone di ritorno superando, alla Dacia Arena, l’Udinese. Da ben quattro anni la prima partita del nuovo anno finisce sempre in goleada per la Dea: 5 reti al Frosinone nel 2019, altrettanti al Parma l’anno dopo, sempre la manita al Sassuolo nel 2021 e addirittura sei ai friulani domenica 9 dicembre. Ennesima prova vincente in trasferta dove gli atalantini non hanno mai perso, pareggiando solo a San Siro (sponda Inter) e Genova (sponda grifone). La partita di Udine non è mai stata in discussione, con la Dea che ha dominato in lungo ed in largo tanto da trovarsi sopra di due reti già dopo 20 minuti grazie a Pasalic e Muriel. La compagine friulana ha solo tentato qualche timido affondo senza mai rendersi pericolosa, con Musso praticamente inoperoso. E così, poco prima del riposo, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022)inizia con unil 2022 ed il girone di ritorno superando, alla Dacia Arena, l’Udinese. Da ben quattro anni la prima partita del nuovo anno finisce sempre in goleada per la Dea: 5 reti al Frosinone nel 2019, altrettanti al Parma l’anno dopo, sempre la manita al Sassuolo nel 2021 e addirittura sei ai friulani domenica 9 dicembre. Ennesima prova vincente in trasferta dove gli atalantini non hanno mai perso, pareggiando solo a San Siro (sponda Inter) e Genova (sponda grifone). La partita di Udine non è mai stata in discussione, con la Dea che ha dominato in lungo ed in largo tanto da trovarsi sopra di due reti già dopo 20 minuti grazie a Pasalic e Muriel. La compagine friulana ha solo tentato qualche timido affondo senza mai rendersi pericolosa, con Musso praticamente inoperoso. E così, poco prima del riposo, ...

