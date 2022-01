Rilascio indebito del Green pass: 50 ordinanze cautelari per corruzione, falso ideologico e peculato (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Indebito rilascio di Green Pass, 50 ordinanze di custodia cautelare. In carcere un infermiere professionale addetto… - poliziadistato : Ancona, reati connessi a indebito rilascio #Greenpass 50 indagati da parte della #Squadramobile per corruzione, fa… - TgrRai : #Ancona, indebito rilascio di #GreenPass: 50 ordinanze cautelari messe in atto dalla @poliziadistato. In carcere un… - IosonoScala : RT @Destradipopolo: INDEBITO RILASCIO #GREENPASS, 50 ARRESTI ANCHE UN AVVOCATO E UN INFERMIERE - semeoro1 : RT @LaPrimaManina: La Polizia di Stato fin dalle prime ore della mattina sta eseguendo in numerose province 50 ordinanze di custodia cautel… -