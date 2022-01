Righi (pres. Lega volley): “Club in enorme difficoltà, nessuno si occupa di noi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono molto preoccupato perché c’è poca attenzione alle problematiche e alle ricadute finanziarie sul mondo della pallavolo ma anche della pallacanestro. I nostri Club sono tre anni che non fanno incassi e nessuno vuole prendere in mano questo problema. Le nostre società si stanno indebitando, mentre il ministro della Cultura Franceschini riesce ad ottenere per cinema, teatri e musei, un miliardo di euro per mancati incassi, invece non ci sono per lo sport, si parla solo del calcio, ma noi siamo in enorme difficoltà e continuiamo a fare attività perché ci hanno chiesto di continuare e farla perchè probabilmente due anni era da chiudere e salutare tutti. Così non si può più andare avanti”. E’ il duro commento del presidente e ad della Lega volley ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono molto preto perché c’è poca attenzione alle problematiche e alle ricadute finanziarie sul mondo della pallavolo ma anche della pallacanestro. I nostrisono tre anni che non fanno incassi evuole prendere in mano questo problema. Le nostre società si stanno indebitando, mentre il ministro della Cultura Franceschini riesce ad ottenere per cinema, teatri e musei, un miliardo di euro per mancati incassi, invece non ci sono per lo sport, si parla solo del calcio, ma noi siamo ine continuiamo a fare attività perché ci hanno chiesto di continuare e farla perchè probabilmente due anni era da chiudere e salutare tutti. Così non si può più andare avanti”. E’ il duro commento delidente e ad della...

