Rientro a scuola, il dirigente Cubelli: "C'è carenza di insegnanti, ma i presidi sono preparati e pronti" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bergamo. Il suo incarico è ancora in attesa di ratifica da parte della Corte dei Conti, ma Vincenzo Cubelli, il nuovo dirigente scolastico dell'Ambito territoriale di Bergamo, è già al lavoro. Il 59enne ex dirigente scolastico dell'Isis Betty Ambiveri di Presezzo ha ricevuto nel frattempo la delega di funzione dalla direttrice generale lombarda, Augusta Celada, e si è messo subito all'opera. Anche perché l'avvio del suo mandato coincide con un Rientro a scuola, dopo la pausa per le vacanze natalizie, non proprio semplice. Una fetta delle scuole bergamasche (circa il 20 per cento del totale) ha ripreso le lezioni venerdì 7 gennaio mostrando infatti i primi segnali di sofferenza a causa del dilagare della variante Omicron: "In questi giorni mi sono stati segnalati i primi problemi, ...

