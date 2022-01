Rientro a scuola fra professori assenti e alunni in dad. Ecco com'è andato il primo giorno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Firenze, 10 gennaio 2022 - Di media, in ogni classe almeno due - tre studenti hanno salutato i compagni via schermo. È partita subito la didattica a distanza per gli alunni in quarantena. Ci sono ... Leggi su lanazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Firenze, 10 gennaio 2022 - Di media, in ogni classe almeno due - tre studenti hanno salutato i compagni via schermo. È partita subito la didattica a distanza per gliin quarantena. Ci sono ...

Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - Iamsad881567671 : Foto ricordo inedita di quando hanno deciso le regole sul rientro a scuola #scuole #scuolechiuse #decretoCovid… - eowyn962010 : RT @MinervaMcGrani1: Hanno stretto molto le norme per il rientro alla scuola elementare per esasperare i genitori e indurli a vaccinare, vi… -