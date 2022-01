Ricordate Farmville? Il publisher di GTA ne ha acquisito i diritti per una cifra monstre

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Take Two Interactive ha concluso l’accordo per l’acquisto di Zynga, società produttrice di, per unarecord. Fino ad una decina di anni fa il mercato videoludico casual era solo una fetta infinitesimale, ma in pochissimo tempo grazie sia alla diffusione degli smartphone che a quella dei social network è diventata sempre più importante. Il successo di questo genere di videogiochi è da riscontrare un una semplicità di fondo nelle meccaniche di gioco che permette agli utilizzatori di usufruirne in qualsiasi contesto senza profondere eccessivo impegno. La maggior parte di questi videogame, inoltre, è fruibile gratuitamente e si sostiene tramite pubblicità in game o sistemi di acquisto online che permettono di migliorare le proprie performance. La dinamica semplice di base e assuefacente di questi giochi si scontra con un ...