Ricciardi contro la riapertura in presenza della scuole: «Così si tornerà subito in Dad»

Sebbene aspramente contestato da molti, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non è l'unico a pensare che il rientro a scuola in presenza sia, in questo momento, un'azzardo. La pensa così anche il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e ordinario di Igiene all'Università Cattolica di Roma, che, sulle pagine de Il Messaggero, è insolitamente critico sulle ultime scelte del governo: "Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza". Per Ricciardi dunque la scuola in presenza durerà poco, perché le lezioni saranno fermate dai contagi.

