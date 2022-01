Ricciardi: ancora non c'è picco contagi, presto 300.000 al giorno (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Il picco non lo abbiamo ancora raggiunto, e lo si può raggiungere solo se, in qualche modo, ci si attrezza. Le misure stanno entrando in vigore, ma non sono secondo me sufficienti in questo momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Ilnon lo abbiamoraggiunto, e lo si può raggiungere solo se, in qualche modo, ci si attrezza. Le misure stanno entrando in vigore, ma non sono secondo me sufficienti in questo momento ...

Advertising

Affaritaliani : Ricciardi: ancora non c'è picco contagi, presto 300.000 al giorno - Dome689 : Covid, Ricciardi a Sky: “Non abbiamo ancora raggiunto il picco. In due settimane? Sfonderemo il muro dei 300mila ca… - SereBosio : Walter Ricciardi propone sanzioni per chi non si vaccina - LaCnews24 : L’esperto: «Picco non ancora raggiunto ma misure non sufficienti. Se prevale la variante c’è un raddoppio di contag… - Demetrioo83 : @CarloCalenda Io vorrei tanto capire come può Azione a tollerare ancora questa linea, quella di Ricciardi, che è de… -