Riapre la scuola con l'incubo della Dad. Bianchi: 'Possibile che manchi personale' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione però assicura che 'gli istituti sono un posto sicuro'. Proseguono le pressioni di alcune Regioni e preside che sono per il rinvio. Preoccupato per la riapertura anche ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione però assicura che 'gli istituti sono un posto sicuro'. Proseguono le pressioni di alcune Regioni e preside che sono per il rinvio. Preoccupato per la riapertura anche ...

Advertising

repubblica : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi per il Covid [di Corrado Zunino] - repubblica : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi a causa del Covid - eziomauro : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi per il Covid - ariolele : RT @andreasso1951: Covid, si torna a scuola con lo spettro della Dad. Toti: 'tenerle chiuse è poco utile' ,da Zaia ultimo appello - Altro a… - roberto150251 : Oggi riapre la scuola....rischiando di richiudere. Mi chiedo....ma se aspettavamo 15 giorni e facevamo poi recupera… -