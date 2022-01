Riapertura scuole in Campania dopo ricorso accolto dal TAR | ma quando?

Advertising

CarloCalenda : L'aumento dei contagi della variante Omicron era prevedibile da settimane. La riapertura delle scuole andava gestit… - LaStampa : Covid, Ricciardi: 'Con la riapertura le scuole possono diventare detonatore di contagi' - agorarai : Il Prof. @MassimoGalli51 sulla diffusione del virus, sulla necessità di vaccinarsi e sulla riapertura delle scuole… - giosuedipalo : Il TAR ha accolto il ricorso presentato contro l’ordinanza di De Luca che prevedeva lo slittamento della riapertura… - DANI56 : RT @BelpietroTweet: Oggi, fra mille proteste, riprendono le lezioni, però la riapertura è virtuale. Tra assenze, norme cervellotiche e il n… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

... attraverso un intervento nel programma "Buongiorno", su Sky Tg24, ha dichiarato che sulle... Multa no vax è inadeguata" Ladelle scuola in presenza dopo le vacanze natalizie, senza l'...... il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, non nasconde la sua soddisfazione in questo lunedì 10 gennaio che è diventato la giornata campale delladellein presenza dopo le ...La riapertura delle scuole, in un momento in cui gli studenti hanno appena iniziato a vaccinarsi o a fare i richiami, a seconda delle fasce d’età, ci preoccupa, così come preoccupa i presidi. Per ...In alcuni istituti le assenze tra insegnanti e studenti hanno raggiunto il 20 per cento. Nove studenti su dieci vorrebbero tornare alla dad. Il ministro Bianchi: "Aveva senso riaprire" ...