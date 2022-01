Riapertura scuole Campania | ricorso al Tar | presentata la memoria difensiva della Regione

Advertising

CarloCalenda : L'aumento dei contagi della variante Omicron era prevedibile da settimane. La riapertura delle scuole andava gestit… - fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - GiovaQuez : Per la riapertura delle scuole del 10 gennaio si stima che il 10% personale scolastico sarà assente per vari motivi legati al #COVID19 - taernith : RT @TAEK0SM0: pure i bangtan indignati per la riapertura delle scuole sono spariti da tutti i social - StefaniaFalone : RT @marisamoles: Sileri: “Riapertura delle scuole? È stata fatta un’attenta valutazione, con un lungo confronto con la cabina di regia, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

IL GIORNO

Una riunione per fare il punto nel primo giorno didelle che si trasforma in conferenza stampa. L'appuntamento del presidente del Consiglio ...e No vax, il piano di Draghi Milioni di ...'Ledovrebbero considerare i livelli di trasmissione nella comunità, mentre valutano il ...i dati dei ricoveri con l'attività scolastica e 'non ha rilevato alcun effetto della' della ...Rubrica settimanale su eventi e fatti in Sicilia -a cura RedPA- No alla chiusura del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cervello e ...Dopo il primo rinvio della riapertura della scuola per covid19 in Sicilia la Regione potrebbe decidere per un secondo rinvio ...