Riapertura delle scuole sicura? Chi lo dice non legge gli studi scientifici

"Che cosa ci dobbiamo aspettare con la Riapertura delle scuole? Cambierà la curva dei contagi? Ci sarà un'incidenza importante?" chiede lo scorso 8 gennaio il conduttore di In Onda su La7 David Parenzo al prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e ricercatore di chiara fama, che dal canto suo risponde: "Dove il problema è stato studiato, in Canada, negli Stati Uniti e in Giappone, non si è visto un aumento dei contagi dovuto alla scuola: i bambini si contagiano fuori della scuola. Quindi non c'è ragione di didattica a distanza, non c'è ragione per i dati che sono a disposizione di chiudere le scuole. Credo che il contributo della scuola sia davvero irrilevante all'aumento dei contagi di una variante che si diffonde con una velocità straordinaria".

