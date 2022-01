Rho-Monza, incidente sul lavoro in cantiere, morto operaio di 63 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ morto l’operaio rimasto gravemente ferito questo pomeriggio nel cantiere stradale della Rho-Monza in territorio di Novate Milanese. L’uomo, di 63 anni, è stato colpito dalla benna di un escavatore che si è staccata. Subito soccorso dai colleghi, è stato trovato in condizioni gravissime dagli operatori sanitari intervenuti con ambulanza e auto medica. Sottoposto a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’l’rimasto gravemente ferito questo pomeriggio nelstradale della Rho-in territorio di Novate Milanese. L’uomo, di 63, è stato colpito dalla benna di un escavatore che si è staccata. Subito soccorso dai colleghi, è stato trovato in condizioni gravissime dagli operatori sanitari intervenuti con ambulanza e auto medica. Sottoposto a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

