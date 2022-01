Advertising

vivereitalia : Renault, fase finale di messa a punto per nuovo suv Austral - Italpress : Renault, fase finale di messa a punto per nuovo suv Austral - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Renault #Austral: il nuovo SUV è entrato nell’ultima fase di sviluppo [FOTO] - motorionline : #Renault #Austral: il nuovo SUV è entrato nell’ultima fase di sviluppo [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Renault fase

ROMA - NuovoAustral entra nell'ultimadi sviluppo. Come tutti i nuovi modelli è sottoposto per mesi a test intensivi, per garantire i massimi livelli di qualità ed affidabilità. Questi test di ......il posto della Kadjar è entrato nell'ultimadi sviluppo: sarà commercializzato solo con powertrain a benzina elettrificate A distanza di un solo mese dalle prime indiscrezioni, la...L'incidente di per sè non è stato grave, per fortuna, ma la rissa che si è verificata dopo ha provocato ad un giovane lesioni tali per cui è stato necessari ...ROMA (ITALPRESS) - Nuovo Renault Austral entra nell'ultima fase di sviluppo. Come tutti i nuovi modelli è sottoposto per mesi a test intensivi, per garantire i massimi livelli di qualità ed ...