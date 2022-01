Regina Elisabetta lo ha lasciato da solo | Come madre non poteva fare di più (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Regina Elisabetta II conserva nel suo cuore il ricordo delle persone care che il vecchio anno le ha portato via. Ma dentro di sé nasconde un timore che le può arrecare il dolore più grande. Di cosa si tratta? Regina-Elisabetta-AltranotiziaIl nuovo anno è arrivato, ma non può certo cancellare tutti i dolorosi strascichi che ha lasciato il 2021. Troppi e troppo dolorosi. L’anno appena concluso le ha portato via persone che l’avevano accompagnata in questa sua meravigliosa storia. Lutti che sono ferite non rimarginabili e poi quel pensiero fisso… Nella mente dell’anziana Regina Elisabetta II d’Inghilterra non vi è certo il giubileo per i suoi 70 anni di regno. Ben altro turba il suo sonno ed è un pensiero fisso che fa terribilmente male. Un incubo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) LaII conserva nel suo cuore il ricordo delle persone care che il vecchio anno le ha portato via. Ma dentro di sé nasconde un timore che le può arrecare il dolore più grande. Di cosa si tratta?-AltranotiziaIl nuovo anno è arrivato, ma non può certo cancellare tutti i dolorosi strascichi che hail 2021. Troppi e troppo dolorosi. L’anno appena concluso le ha portato via persone che l’avevano accompagnata in questa sua meravigliosa storia. Lutti che sono ferite non rimarginabili e poi quel pensiero fisso… Nella mente dell’anzianaII d’Inghilterra non vi è certo il giubileo per i suoi 70 anni di regno. Ben altro turba il suo sonno ed è un pensiero fisso che fa terribilmente male. Un incubo ...

Agenzia_Ansa : Vanessa Redgrave nominata 'dama' dalla regina Elisabetta #ANSA - GMnotizie : Caso Epstein: guai finanziari per il principe Andrea La Regina Elisabetta II non sarebbe disposta ad aiutarlo nell… - roberta_denisi : @dijettt Assolutamente no cazzo sei la regina Elisabetta ? No dai siamo seri io una volta sono cambiata per un raga… - ph_pluton : RT @Memedesimo__: Quanto è antica l’Antico? Ah boh sicuro meno della regina Elisabetta #DoctorStrange - elizabethcav07 : RT @vogue_italia: Elisabetta e Filippo: 73 anni di matrimonio in 30 foto -