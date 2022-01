Regeni, nuova udienza preliminare. Pm: “Giudici sollecitino l’intervento del governo”. Palazzotto: “La strategia italiana ha fallito” (Di lunedì 10 gennaio 2022) A due settimane dal sesto anniversario del sequestro di Giulio Regeni in Egitto, si apre oggi a Roma la nuova udienza preliminare sul rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore di Fiumicello per le quali sono imputati quattro agenti della National Security del Cairo. Una giornata che si è aperta con un sit-in a Piazzale Clodio, proprio davanti ai cancelli della Procura, alla presenza dei genitori del giovane friulano, Paola Deffendi e Claudio Regeni, e del loro avvocato, Alessandra Ballerini, che hanno tutti mostrato nuovamente lo striscione giallo con scritto Verità per Giulio Regeni. Il gup di Roma è entrato in camera di consiglio dopo le richieste formulate dalla Procura e dalle difese. In particolare, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, nel corso del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) A due settimane dal sesto anniversario del sequestro di Giulioin Egitto, si apre oggi a Roma lasul rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore di Fiumicello per le quali sono imputati quattro agenti della National Security del Cairo. Una giornata che si è aperta con un sit-in a Piazzale Clodio, proprio davanti ai cancelli della Procura, alla presenza dei genitori del giovane friulano, Paola Deffendi e Claudio, e del loro avvocato, Alessandra Ballerini, che hanno tutti mostratomente lo striscione giallo con scritto Verità per Giulio. Il gup di Roma è entrato in camera di consiglio dopo le richieste formulate dalla Procura e dalle difese. In particolare, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, nel corso del ...

