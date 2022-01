Regeni | gup | nuove ricerche degli imputati e intervenga governo

Advertising

PaoloBersani : RT @LaStampa: Regeni, il gup: nuove ricerche di imputati, il governo intervenga - LaStampa : Regeni, il gup: nuove ricerche di imputati, il governo intervenga - rep_roma : Omicidio Regeni, gup: 'Nuove ricerche imputati e intervenga Governo'. La famiglia: 'Ora lo Stato faccia la sua part… - ANSA_med : Regeni: gup, nuove ricerche imputati e intervenga Governo - Italia_Notizie : Regeni, il gup chiede nuove ricerche degli imputati e al Governo di attivarsi sull'Egitto -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni gup

Al termine di un'udienza sul caso di Giulio, ildi Roma ha disposto nuove ricerche degli imputati, quattro 007 egiziani, da effettuare in Italia. Il giudice ha imposto anche la trasmissione degli atti al governo per verificare ...Nuova udienza delper riprendere il processo, sit in a piazzale Clodio con i genitori di Giulio Omicidio di Giulio, nuove ricerche degli imputati da compiere in Italia attraverso i carabinieri dell'...Così l’avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, al termine della nuova udienza preliminare che si è celebrata questa mattina davanti al gup di Roma Roberto Ranazzi. “Il nostro ...Al termine di un'udienza sul caso di Giulio Regeni, il gup di Roma ha disposto nuove ricerche degli imputati, quattro 007 egiziani, da effettuare in Italia. Il giudice ha imposto anche la trasmissione ...