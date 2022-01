Regeni, al via la nuova udienza preliminare: sit-in davanti al tribunale. Palazzotto: “La strategia italiana del dialogo è stata sconfitta” (Di lunedì 10 gennaio 2022) A due settimane dal sesto anniversario del sequestro di Giulio Regeni in Egitto, si apre oggi a Roma la nuova udienza preliminare sul rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore di Fiumicello per le quali sono imputati quattro agenti della National Security del Cairo. Una giornata che si è aperta con un sit-in a Piazzale Clodio, proprio davanti ai cancelli della Procura, alla presenza dei genitori del giovane friulano, Paola Deffendi e Claudio Regeni, e del loro avvocato, Alessandra Ballerini, che hanno tutti mostrato nuovamente lo striscione giallo con scritto Verità per Giulio Regeni. Il procedimento prende di nuovo il via, dopo lo stop del 14 ottobre scorso a causa dell’impossibilità di notificare agli imputati l’iscrizione nel registro degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) A due settimane dal sesto anniversario del sequestro di Giulioin Egitto, si apre oggi a Roma lasul rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore di Fiumicello per le quali sono imputati quattro agenti della National Security del Cairo. Una giornata che si è aperta con un sit-in a Piazzale Clodio, proprioai cancelli della Procura, alla presenza dei genitori del giovane friulano, Paola Deffendi e Claudio, e del loro avvocato, Alessandra Ballerini, che hanno tutti mostratomente lo striscione giallo con scritto Verità per Giulio. Il procedimento prende di nuovo il via, dopo lo stop del 14 ottobre scorso a causa dell’impossibilità di notificare agli imputati l’iscrizione nel registro degli ...

