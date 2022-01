Ranking WTA (10 gennaio 2022): guadagnano Krejcikova e Swiatek, Camila Giorgi stabile (Di lunedì 10 gennaio 2022) Al termine dei tornei WTA 500 di Adelaide I e WTA 250 di Melbourne I e Melbourne II, disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato questa mattina il nuovo Ranking WTA, che vede tra le prime dieci posizioni della classifica salire di una casella la ceca Barbora Krejcikova, 4a, e la polacca Iga Swiatek, 8a. Sempre salda in vetta l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (Ranking al 10.01.2022)1 Ashleigh Barty (Australia) 8051 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 6351 3 Garbine Muguruza (Spagna) 5635 4 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5008 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4666 6 Maria Sakkari (Grecia) 4385 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4351 8 Iga Swiatek (Polonia) 3971 9 Paula Badosa (Spagna) 3849 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3455 In casa Italia la numero 1 resta ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Al termine dei tornei WTA 500 di Adelaide I e WTA 250 di Melbourne I e Melbourne II, disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato questa mattina il nuovoWTA, che vede tra le prime dieci posizioni della classifica salire di una casella la ceca Barbora, 4a, e la polacca Iga, 8a. Sempre salda in vetta l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (al 10.01.)1 Ashleigh Barty (Australia) 8051 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 6351 3 Garbine Muguruza (Spagna) 5635 4 Barbora(Repubblica Ceca) 5008 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4666 6 Maria Sakkari (Grecia) 4385 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4351 8 Iga(Polonia) 3971 9 Paula Badosa (Spagna) 3849 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3455 In casa Italia la numero 1 resta ...

