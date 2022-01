Quirinale | Orfini | ' Mattarella bis per tutto il mandato soluzione migliore'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - IlBis? “Spero che si faccia una riflessione tra tutte le forze politiche per capire che questa è la”. Lo ha detto Matteoa Un giorno da pecora, su RadioUno Rai. Vede l'ipotesiBis solo per un periodo o peril settennato? "Per me se si elegge un presidente lo si fa peril. Nessuno nel mio partito credo sarebbe contrario alla sua rielezione”, ha detto il deputato del Pd. Una possibile elezione di Silvio Berlusconi al Colle? “La ritengo una provocazione -ha detto- per le posizioni che ha sostenuto e la storia politica e personale è uno dei simboli dello scontro nel nostro Paese”.

Advertising

1giornodapecora : #ugdp @orfini #Berlusconi al #Colle #Quirinale? La ritengo una provocazione, per le posizioni che ha sostenuto e la… - LuigiF97101292 : RT @affari_politici: Lo sguardo fisso. Il sorriso maniacale. E la minaccia di agire contro la volontà dell'interessato. #Quirinale #Mattare… - quandalar : RT @Phastidio: E in caso fosse rieletto e rifiutasse, accompagnamento coattivo al Quirinale con i carabinieri Orfini: 'Votiamo Mattarella,… - vatenacttencass : Un pezzo del Pd anticipa Letta e chiede il Mattarella bis - sandars60 : @orfini Io penso che draghi andrà al quirinale, così si va al voto decade tutto! Tutti a casa.... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Orfini

Nelle ultime ore, la corrente guidata da Matteoha annunciato di voler proporre in direzione l'opzione 'Mattarella Bis' . Per l'esponente dem eleggere Draghi alporterebbe "...Ma, come si suol dire, l'attesa delè essa stessa il, e quindi godiamoci fino ... Di tutta risposta, su che nome si dovrebbe convergere secondo Matteo? Naturalmente quello di ...Un patto di consultazione tra Sinistra Italiana ed Europa Verde in vista del voto per il Quirinale è stato lanciato alla Camera dei deputati “per individuare le caratteristiche per un profilo di alta ...Agenda fitta di impegni in vista dell’elezione del 24 gennaio. Oggi parla Mario Draghi, domani si riuscono la segreteria del Pd e l’assemblea dei 5 Stelle. Venerdì tocca al centro destra. Mr B. sempre ...