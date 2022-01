Quirinale | Letta | ' sicuro che Berlusconi smentirà | parole riportate sono molto gravi'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Penso chequelledei riportati, dei detti, se fossero state effettivamente dette sarebberoche non le ha dette. Non credo che quellesiano state pronunciate, sarebbero, la tempistica è sbagliata, sbagliatissima". Lo ha detto Enricoa Metropolis live a proposito delle indiscrezioni di Silvioai suoi trapelate oggi.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'in Direzione dirò, lavoriamo a intesa larga'... - marcodelucact60 : RT @ilgiornale: Oggi l'ex Bce potrebbe ritirarsi dalla corsa al Quirinale. I dubbi del premier espressi in un colloquio con Renzi. Un colpo… - erreelleci : Draghi affossa il governo Conte, tanto amato dal @pdnetwork . Visto che ha mantenuto @robersperanza imputa i fallim… - giuseppepetroce : #Quirinale Bene il Segretario Letta : La candidatura Berlusconi è impresentabile”!@pdnetwork @EnricoLetta… - Lopinionista : Letta stringe sul Quirinale, convocate segreteria e Direzione Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

ROMA - 'è stato è stato molto chiaro e semplice sin dal primo momento, non c'è una strategia misteriosa o i due forni'. E' Francesco Boccia a rivendicare la 'limpidezza' del Pd sulalla ...A confrontarsi in queste ore è anche Base riformista: 'Ascolteremo la relazione di, condividendo l'impostazione verso una candidatura unitaria a partire da questa maggioranza, con profilo ...Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Penso che Berlusconi smentirà quelle parole, sono dei riportati, dei detti, se fossero state effettivamente dette sarebbero molto gravi. Sono sicuro che non le ha dette. No ...Roma, 10 gen “Letta è stato è stato molto chiaro e semplice sin dal primo momento, non c’è una strategia misteriosa o i due forni”. E’ Francesco Boccia a rivendicare la ‘limpidezza’ del Pd sul ...