Quirinale | il contagio spaventa i grandi elettori Ecco come si muovono tra tamponi e cene in solitaria

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La prima votazione per le elezione del Capo di Stato è fissata alle ore 15 del 24 gennaio. Due settimane esatte da oggi. E se già adesso alcunisono in quarantena per aver contratto il Coronavirus, si tema che i contagi possano in qualche modo condizionare l’appuntamento per scegliere il prossimo presidente della Repubblica. Diversi deputati e senatori – racconta l’Ansa – hanno smesso di andare a cena fuori per paura di infettarsi e non poter accedere a Montecitorio il giorno della convocazione. Altri hanno deciso di non tornare a Roma nei prossimi giorni proprio per ridurre i rischi del. Al momento i parlamentari positivi si contano nell’ordine di qualche decina. Alla Camera, per evitare gli assembramenti dei deputati, il Transatlantico è tornato a riempirsi di banchi, “estendendo” così lo spazio ...