Quirinale, il Centrodestra litiga sui delegati regionali Meloni ferma a tre, da Lega e Fi no alle richieste di FdI (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cresce la tensione nel Centrodestra sulla partita del Quirinale. Ma questa volta la fibrillazione non riguarda il candidato o i candidati per la poltrona di Capo dello Stato ma l'imminente elezione da parte dei Consigli regionali dei deLegati. Come prevede la Costituzione, alla votazione per eleggere il presidente della Repubblica partecipano anche 58 deLegati regionali, tre per ogni regione tra la Valle d'Aosta... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cresce la tensione nelsulla partita del. Ma questa volta la fibrillazione non riguarda il candidato o i candidati per la poltrona di Capo dello Stato ma l'imminente elezione da parte dei Consiglidei. Come prevede la Costituzione, alla votazione per eleggere il presidente della Repubblica partecipano anche 58, tre per ogni regione tra la Vd'Aosta... Segui su affaritaliani.it

Advertising

LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: 'LAVORO PER ELEZIONE VELOCE E CON PERSONALITÀ DI CENTRODESTRA' - Affaritaliani : Quirinale, il Centrodestra litiga sui delegati regionali. Tensione alle stelle - AndreaBonucciUE : Le contraddizioni del #centrodestra e l'evanescenza di #PD e #M5S offrono all' #Italia una pantomima imbarazzante s… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: QUIRINALE, #SALVINI: 'LAVORO PER ELEZIONE VELOCE E CON PERSONALITÀ DI CENTRODESTRA' - Agenparl : Quirinale, Rosato (IV), Centrodestra eviti forzature.) - -