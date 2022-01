Quirinale, Calenda lancia Marta Cartabia: “Sia lei il Capo dello Stato” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Azione, la forza politica dell’ex candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, rilancia Marta Cartabia per il Quirinale. E lo fa a margine della presentazione della ‘giunta ombra’ per Roma, dopo l’avvio della sindacatura dell’ex ministro dem Roberto Gualteri che succede a Virginia Raggi. La possibilità che la ministra della Giustizia del Governo Draghi possa diventare la prima donna Presidente della Repubblica “si deve risolvere con un incontro fra i segretari di partito” ha detto Calenda. Anche il The Guardian elogia Mario Draghi Dopo l’Economist tocca al The Guardian unirsi al coro di elogi che in qualche modo fanno eco al discorso di Calenda. La testata britannica spiega in un editoriale dedicato al nostro Paese e alla corsa al colle come il premier abbia “presieduto ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Azione, la forza politica dell’ex candidato sindaco di Roma, Carlo, riper il. E lo fa a margine della presentazione della ‘giunta ombra’ per Roma, dopo l’avvio della sindacatura dell’ex ministro dem Roberto Gualteri che succede a Virginia Raggi. La possibilità che la ministra della Giustizia del Governo Draghi possa diventare la prima donna Presidente della Repubblica “si deve risolvere con un incontro fra i segretari di partito” ha detto. Anche il The Guardian elogia Mario Draghi Dopo l’Economist tocca al The Guardian unirsi al coro di elogi che in qualche modo fanno eco al discorso di. La testata britannica spiega in un editoriale dedicato al nostro Paese e alla corsa al colle come il premier abbia “presieduto ...

Paolo160376 : @Filippo15056359 @elio_vito @virginiaraggi @CarloCalenda Il punto non è che dica pubblicamente di essersi vaccinata… - MariaAversano1 : RT @salvini_giacomo: Calenda rilancia ufficialmente la candidatura di Marta Cartabia al Quirinale per lasciare Mario Draghi a Palazzo Chigi… - kiara86769608 : RT @salvini_giacomo: Calenda rilancia ufficialmente la candidatura di Marta Cartabia al Quirinale per lasciare Mario Draghi a Palazzo Chigi… - salvini_giacomo : Calenda rilancia ufficialmente la candidatura di Marta Cartabia al Quirinale per lasciare Mario Draghi a Palazzo Ch… - kokonews5 : Faccio whatever it takes per gettare nella disperazione la logica. #CONFERENZASTAMPA #Draghi #Quirinale… -