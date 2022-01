(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - Sul"il segretario, dal primo momento, è stato moltoe semplice: non c'è una strategia misteriosa o i due forni, come purtroppo nel centrodestra,undella Repubblicadell'unità nazionale e per garantire che l'eletto o la epossano essere davvero garanti dobbiamo votarliinsieme". Lo ha detto Francescoa radio Immagina.

Advertising

mariomariov1 : Sostituire subito: @peppeprovenzano @GoffredoBettini @boccia @serracchiani che amano ancora @GiuseppeConteIT ( il n… - TV7Benevento : Quirinale: Boccia, 'Letta chiaro, vogliamo presidente garante e votato da tutti'... - ronconi_stefano : Renzi boccia Berlusconi al Quirinale. Il centrodestra ora punta su Frattini - - CEustacchi : - Phil_83 : RT @Affaritaliani: Renzi boccia Berlusconi al Quirinale. Il centrodestra ora punta su Frattini -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Boccia

Il Sannio Quotidiano

... politologo e docente all'Università di Bologna, per il ColleBerlusconi: "Ha un conflitto di interessi gigantesco". E Cartabia: "Non bastano dieci mesi da ministra". Con Draghi al...... Renzi dice: 'Non incontro Berlusconi da 7 anni, da quando ruppe il Patto del Nazareno, ma non vedo plausibile Draghi presidente del Consiglio e Berlusconi al'. Fontana: 'Accordo con Italia ...REGGIO EMILIA. «Tornare a Reggio l’anno prossimo da presidente della Repubblica? No ormai sono solo un cittadino anziano». Il professor Romano Prodi all’uscita del Teatro Valli non si sottrae ai taccu ...L'ex ministro degli Esteri è vicino a Di Maio e potrebbe essere un'ipotesi gradita sia a Italia Viva sia al M5s ...