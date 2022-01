Quirinale, Berlusconi: “Senza Draghi premier, Forza Italia lascia la maggioranza e si va al voto”. Letta: “Parole gravi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se Mario Draghi lascia Palazzo Chigi per salire al Quirinale, Forza Italia “uscirebbe dalla maggioranza“, aprendo la strada al voto. Silvio Berlusconi arriva a Roma per dare il via al “conclave” del centrodestra e alla vigilia degli incontri con gli alleati il piano resta quello di sempre: la sua candidatura per il Colle. Anzi, il leader di Fi rilancia agitando subito lo spettro delle elezioni anticipate. “FI non si sente vincolata a sostenere alcun governo Senza Draghi a Palazzo Chigi, e, nel caso, uscirebbe dalla maggioranza”: è l’altolà che arriva da Berlusconi. Una sfida a Draghi, impegnato poco dopo in una conferenza stampa in cui ha svicolato dalle domande sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se MarioPalazzo Chigi per salire al“uscirebbe dalla“, aprendo la strada al. Silvioarriva a Roma per dare il via al “conclave” del centrodestra e alla vigilia degli incontri con gli alleati il piano resta quello di sempre: la sua candidatura per il Colle. Anzi, il leader di Fi rilancia agitando subito lo spettro delle elezioni anticipate. “FI non si sente vincolata a sostenere alcun governoa Palazzo Chigi, e, nel caso, uscirebbe dalla”: è l’altolà che arriva da. Una sfida a, impegnato poco dopo in una conferenza stampa in cui ha svicolato dalle domande sul ...

Advertising

fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - Antonio_Tajani : #Berlusconi al #Quirinale e #Draghi a Palazzo Chigi sono sinonimo di stabilità e autorevolezza. Per un'Italia che c… - ilriformista : Partirà domani a Roma la caccia ai voti per il #Quirinale di #Berlusconi: obiettivo è ‘pescare’ nel bacino dei 5 St… - RistagnoAnna : RT @DeShindig: Brunetta vorrebbe Draghi al quirinale e niente elezioni per coronare il suo sogno da pdc. Il suo partito invece vorrebbe al… - Ecatetriformis : RT @antonellocapor2: Domandare se Draghi vuole andare al Quirinale è un dovere giornalistico. Soprattutto se Berlusconi dice che in quel ca… -