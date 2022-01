“Quanto mi assomiglia?”. Vanessa Incontrada, com’è diventato oggi il figlio Isal (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non lo ha mai nascosto agli occhi dei suoi oltre 2,4 milioni di ammiratori virtuali, divisi tra Spagna, il suo paese d’origine e l’Italia, quello che l’ha accolta molti anni or sono. Vanessa Incontrada ha sempre sfoggiato con forte, e comprensibile, orgoglio il frutto nato dal suo chiacchierato amore con Rossano Laurini, il suo unico figlio Isal. Perché chiacchierato? Come la maggioranza ricorderà, il grande sentimento che lega da oltre dieci anni Vanessa Incontrada all’imprenditore toscano Rossano Laurini inizialmente è stato molto criticato. Il problema? Prima era il marito di una sua ex amica, Chiara Palmieri. Ma andando avanti, anche grazie ad Isal, la coppia si è riscattata. L’erede, in questo periodo, ha vissuto, come capita spesso ai maschi, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non lo ha mai nascosto agli occhi dei suoi oltre 2,4 milioni di ammiratori virtuali, divisi tra Spagna, il suo paese d’origine e l’Italia, quello che l’ha accolta molti anni or sono.ha sempre sfato con forte, e comprensibile, orgoglio il frutto nato dal suo chiacchierato amore con Rossano Laurini, il suo unico. Perché chiacchierato? Come la maggioranza ricorderà, il grande sentimento che lega da oltre dieci anniall’imprenditore toscano Rossano Laurini inizialmente è stato molto criticato. Il problema? Prima era il marito di una sua ex amica, Chiara Palmieri. Ma andando avanti, anche grazie ad, la coppia si è riscattata. L’erede, in questo periodo, ha vissuto, come capita spesso ai maschi, ...

Advertising

ninakreuz : @ToniaPeluso Tonia ma quanto ti assomiglia lei, sono impressionata - Vale97B : RT @chiccazero8: Unpopular opinion, ma è la verità: Agnese non sa amare Andrea quanto Giulia. Si sta riscoprendo ancora un po’ innamorata… - ifonlypeach : @cvroljnx palesemente, ma robert per quanto sia tra i miei attori preferiti, esteticamente non assomiglia a bruce e… - vlpnd07 : RT @chiccazero8: Unpopular opinion, ma è la verità: Agnese non sa amare Andrea quanto Giulia. Si sta riscoprendo ancora un po’ innamorata… - liberaurora : RT @chiccazero8: Unpopular opinion, ma è la verità: Agnese non sa amare Andrea quanto Giulia. Si sta riscoprendo ancora un po’ innamorata… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto assomiglia Far Cry 6 - Pagan: Controllo - Recensione ... Pagan assomiglia parecchio a Vaas anche in altri aspetti. Sono accomunati dalla malcelata ripetitività di fondo che emerge chiaramente, e dalla medesima scarsa varietà per quanto riguarda lo ...

Ex fisioterapista del City: 'Milner assomiglia a Cristiano Ronaldo ' James non tocca l'alcol, è meticoloso su quanto mangia. Vuole essere più in forma e più forte con ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ex fisioterapista del City: 'Milner assomiglia a ...

Ex fisioterapista del City: “Milner assomiglia a Cristiano Ronaldo…” ItaSportPress Ex fisioterapista del City: “Milner assomiglia a Cristiano Ronaldo…” James Milner un po' come Cristiano Ronaldo, almeno in termini di longevità e dedizione al lavoro fisico negli allenamenti. Questo in sintesi il pensiero di Paul Webster, ex storico fisioterapista del ...

Pd Calabria, confusione attorno al congresso: Franchino ammesso in extremis Definirlo un congresso di partito è davvero difficile. Già, perché quanto sta avvenendo nelle ultime ore all’interno del Pd calabrese ha davvero poco di politico. Lettere con richieste di chiarimenti, ...

... Paganparecchio a Vaas anche in altri aspetti. Sono accomunati dalla malcelata ripetitività di fondo che emerge chiaramente, e dalla medesima scarsa varietà perriguarda lo ...James non tocca l'alcol, è meticoloso sumangia. Vuole essere più in forma e più forte con ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ex fisioterapista del City: 'Milnera ...James Milner un po' come Cristiano Ronaldo, almeno in termini di longevità e dedizione al lavoro fisico negli allenamenti. Questo in sintesi il pensiero di Paul Webster, ex storico fisioterapista del ...Definirlo un congresso di partito è davvero difficile. Già, perché quanto sta avvenendo nelle ultime ore all’interno del Pd calabrese ha davvero poco di politico. Lettere con richieste di chiarimenti, ...