Quando anche Umberto Eco pensava che l’Espresso avesse aiutato Silvio Berlusconi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nostro settimanale fu il primo a denunciare i pericoli della sua discesa in campo. E finì per essere accusato in questo modo di averlo santificato. anche dall’intellettuale più illustre. A cui rispose il direttore già nel 1994 Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nostro settimanale fu il primo a denunciare i pericoli della sua discesa in campo. E finì per essere accusato in questo modo di averlo santificato.dall’intellettuale più illustre. A cui rispose il direttore già nel 1994

Advertising

NicolaPorro : ?? #Miozzo choc. Sanzioni ai #novax? 'Anche l'arresto e...'. Quando l'ho letto non volevo crederci ???? - AnnalisaChirico : Perché le buone notizie che vengono da scienziati anche membri Cts non hanno lo stesso risalto mediatico dei profet… - fanpage : Perché non si dice “giornalisto” quando si parla di un giornalista uomo, mentre è corretto dire “medica” quando ci… - druuig : @xlemondrop io ereditiera per un secondo perchè quando vedrò il disegno tracollerò anche io - stebellentani : @Claudio_direnzo @Bubu_Inter @krampuc ma certo, però bisogna anche avere il coraggio delle scelte. teniamo in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando anche La badante faceva l'usuraia: prestiti alle colleghe con interessi del 60%. In manette 50enne ucraina ... 50enne di origini ucraine, colf a Savona, prestava soldi alle 'colleghe' badanti quando ne avevano ... Leggi anche - Sembra, infatti, che la donna avesse avviato un giro di usura nel quale erano cadute ...

Posizioni sessuali: il sondaggio choc sui ragazzi scozzesi ... soprattutto quando si tratta di giovanissimi e minori. Dovrebe essere il buon senso la misura che ... Accanto alle associazioni dei genitori si sono schierati anche i politici, sia di destra che di ...

Quando anche Umberto Eco pensava che l’Espresso avesse aiutato Silvio Berlusconi L'Espresso Margherita Granbassi senza filtri: Annozero, scherma, omosessualità Margherita Granbassi, oggi, è una professionista dello sport e della comunicazione che non rinnega nulla delle scelte passate, anche quando le parve che il prezzo da pagare fosse troppo alto, oltre le ...

Metro Italia, la ristorazione innanzitutto Nonostante gli effetti del secondo anno di pandemia e delle misure restrittive - che hanno avuto un ingente impatto sul fuori casa -, Metro Italia ha registrato, nel bilancio 2020/2021, solo una tempo ...

... 50enne di origini ucraine, colf a Savona, prestava soldi alle 'colleghe' badantine avevano ... Leggi- Sembra, infatti, che la donna avesse avviato un giro di usura nel quale erano cadute ...... soprattuttosi tratta di giovanissimi e minori. Dovrebe essere il buon senso la misura che ... Accanto alle associazioni dei genitori si sono schieratii politici, sia di destra che di ...Margherita Granbassi, oggi, è una professionista dello sport e della comunicazione che non rinnega nulla delle scelte passate, anche quando le parve che il prezzo da pagare fosse troppo alto, oltre le ...Nonostante gli effetti del secondo anno di pandemia e delle misure restrittive - che hanno avuto un ingente impatto sul fuori casa -, Metro Italia ha registrato, nel bilancio 2020/2021, solo una tempo ...