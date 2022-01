Puglia | vaccini | otto milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, #vaccini: otto milioni di somministrazioni. Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti… - dylettama : RT @Borderline_24: La #Puglia vaccina di notte: hub aperti per la fascia dai 12 ai 19 anni - Borderline_24 : La #Puglia vaccina di notte: hub aperti per la fascia dai 12 ai 19 anni - FoggiaCittaAper : #10gennaio #puglia #Covid_19 'Vogliamo alzare al massimo la protezione dei ragazzi che da oggi sono rientrati a… - TeleAppula : Vaccini: Basilicata, dal 15 gennaio ai bimbi anche di sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vaccini

Lo dichiara il presidente della RegioneMichele Emiliano nell'annunciare l'iniziativa regionale "La notte è giovane", tre notti dedicate alla vaccinazione dei pugliesi di 12 - 19 anni, in ...Per questo, in aggiunta alle normali vaccinazioni negli hub, negli studi medici o in farmacia, stiamo organizzando le prime tre notti di somministrazione nei più grandi hub della, dedicate ...Sia come presidente di una Regione, ma anche (o soprattutto) come magistrato in aspettativa, in questa seconda veste è davvero complicato immaginare un ‘uomo di legge’ che invita i genitori a non risp ...I nuovi casi di positività sono 2.813 nelle ultime 24 ore. All'ospedale Perrino sono ricoverati attualmente 51 pazienti ...