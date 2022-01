Protezione Civile Lazio | da domattina allerta meteo gialla

Advertising

ignaziocorrao : La #ScaladeiTurchi è stata ripulita. Grazie ai volontari coordinati da Comune, Protezione Civile e Soprintendenza.… - COLIZZIALMERICO : ??? #Meteo, Vesuvio innevato. #Freddo, burrasche di #vento, #pioggia, #gelo e #neve sulla #Campania, #allerta della… - infoitinterno : Meteo: ancora neve lunedì 10, la Protezione civile proroga l'allerta - SangAzzurro : @RaffoSarnataro @Azzurraluna410 @sscnapoli Del resto si parla degli aiuti. La Campania in piena pandemia si è vista… - cerberoTO : RT @PiemonteInforma: Le associazioni e i gruppi di #Protezionecivile riceveranno dalla Regione #Piemonte contributi per 750.000 euro. Il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile

Per questo la Sala operativa dellaregionale ha deciso di prorogare il codice giallo già in vigore per oggi, lunedì 10 gennaio fino alle 20 di martedì 11. Residue deboli nevicate ...Si preannuncia un altra giornata di tempo incerto su tutta la Calabria. Il dipartimento regionale diinfatti ha diramato una nuova allerta per maltempo, che interesserà la fascia medio - altra della costa jonica . A farla da padrone sarà ancora la neve , che continuerà a scendere a ...Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con ...Dalla scorsa notte le forti raffiche di vento stanno creando non pochi disagi in diversi comuni della Ciociaria. Non andrà meglio fino a mercoledì ...