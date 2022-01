Processo Regeni, il giudice ordina nuove ricerche sugli 007 egiziani: «Intervenga il governo» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ci sarà una nuova udienza l’11 aprile sul Processo Regeni. Altri tre mesi concessi dal Gup di Roma, Roberto Ranazzi, perché si svolgano nuove ricerche sugli imputati egiziani ancora irreperibili. I carabinieri del Ros avranno altro tempo quindi per verificare i luoghi di residenza e di lavoro dei quattro agenti dei Servizi egiziani imputati nel procedimento, sfruttando l’analisi di banche dati delle forze dell’ordine, elenchi telefonici, social network e fonti confidenziali. Il gup ha poi trasmesso gli atti al governo, da cui si aspettano gli esiti della rogatoria internazionale inoltrata ormai nell’aprile 2019. Fino all’11 aprile l’attesa è anche per possibili «interlocuzioni» tra le autorità italiane e quelle egiziane. Il primo tentativo di far ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ci sarà una nuova udienza l’11 aprile sul. Altri tre mesi concessi dal Gup di Roma, Roberto Ranazzi, perché si svolganoimputatiancora irreperibili. I carabinieri del Ros avranno altro tempo quindi per verificare i luoghi di residenza e di lavoro dei quattro agenti dei Serviziimputati nel procedimento, sfruttando l’analisi di banche dati delle forze dell’ordine, elenchi telefonici, social network e fonti confidenziali. Il gup ha poi trasmesso gli atti al, da cui si aspettano gli esiti della rogatoria internazionale inoltrata ormai nell’aprile 2019. Fino all’11 aprile l’attesa è anche per possibili «interlocuzioni» tra le autorità italiane e quelle egiziane. Il primo tentativo di far ...

Advertising

alioti_gianni : RT @GiulioSiamoNoi: #paroleperGiulio #Giustizia per Giulio, violato in tutti i suoi diritti. Oggi alle 10,15 saremo con la famiglia #Regeni… - MARCOTOMBESI2 : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… - lennoxlw : RT @PaoneFlavia: I genitori di #MarioPaciolla davanti al tribunale di #Roma in solidarietá alla famiglia #Regeni. Tra poco al via la nuova… - Debora72174569 : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… - solounastella : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… -