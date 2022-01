Probabili formazioni Inter Juventus Supercoppa Italiana: esclusione eccellente (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus, dopo la vittoria di Roma, si prepara ad affrontare l’Inter in finale di Supercoppa. Allegri verso una decisione clamorosa. Juventus InterLa Juventus, dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la Roma, si prepara ad affrontare l’Inter in quello che sarà il terzo big match della stagione. Contro i nerazzurri, a San Siro, ci si gioca il primo trofeo del 2022, quella Supercoppa che entrambe vogliono vincere per affermare la propria supremazia nei confronti dell’avversario. I ragazzi di Inzaghi arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico e vogliono continuare su una striscia incredibile di otto vittorie consecutive. Allegri, invece, si presenterà con numerose assenze ma con la convinzione di giocarsela fino alla fine specie se in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La, dopo la vittoria di Roma, si prepara ad affrontare l’in finale di. Allegri verso una decisione clamorosa.La, dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la Roma, si prepara ad affrontare l’in quello che sarà il terzo big match della stagione. Contro i nerazzurri, a San Siro, ci si gioca il primo trofeo del 2022, quellache entrambe vogliono vincere per affermare la propria supremazia nei confronti dell’avversario. I ragazzi di Inzaghi arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico e vogliono continuare su una striscia incredibile di otto vittorie consecutive. Allegri, invece, si presenterà con numerose assenze ma con la convinzione di giocarsela fino alla fine specie se in ...

