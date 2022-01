Probabili formazioni Inter-Juventus: Supercoppa Italiana 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Juventus, match della finale di Supercoppa Italiana 2022. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Inter – Dzeko torna dal 1? con Lautaro Martinez. Calhanoglu si riappropria di una maglia a centrocampo con Brozovic e Barella a completare il reparto. Juventus – Spazio al 4-3-3 con Dybala e Chiesa che potrebbero agire nel tridente con Morata. Rabiot, Locatelli e McKennie a centrocampo. Le Probabili formazioni Inter (3-5-2): Handanovic; ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ledi, match della finale di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Dzeko torna dal 1? con Lautaro Martinez. Calhanoglu si riappropria di una maglia a centrocampo con Brozovic e Barella a completare il reparto.– Spazio al 4-3-3 con Dybala e Chiesa che potrebbero agire nel tridente con Morata. Rabiot, Locatelli e McKennie a centrocampo. Le(3-5-2): Handanovic; ...

