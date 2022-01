Prima vittoria per Novak Djokovic che potrà prendere ad allenarsi per gli Australian Ma perché l’Australia non crede al campione? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic potrà rimanere in Australia e cominciare ad allenarsi per il primo torneo dello Slam dell’anno, gli Australian Open, che proverà a vincere per la decima volta. Leggi anche › Novak Djokovic, via libera per gli Australian Open anche senza vaccino. Ma è bufera Novak Djokovic, vinto il primo set Il numero uno del tennis vince il primo set dell’odissea cominciata al suo atterraggio nel Paese. Appena messo piede in Australia le autorità del Paese in cui vige l’obbligo di vaccinazione, non avrebbero accettato il permesso di esenzione medica vaccinale presentata dal campione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 gennaio 2022)rimanere in Australia e cominciare adper il primo torneo dello Slam dell’anno, gliOpen, che proverà a vincere per la decima volta. Leggi anche ›, via libera per gliOpen anche senza vaccino. Ma è bufera, vinto il primo set Il numero uno del tennis vince il primo set dell’odissea cominciata al suo atterraggio nel Paese. Appena messo piede in Australia le autorità del Paese in cui vige l’obbligo di vaccinazione, non avrebbero accettato il permesso di esenzione medica vaccinale presentata dal...

Ultime Notizie dalla rete : Prima vittoria Video/ Roma Juventus (3 - 4) highlights e gol: i giallorossi crollano in 7 minuti Esattamente come il tiro di Mkhitaryan che poco prima aveva riportato avanti i padroni di casa, ... La Juve si gode questa vittoria e soprattutto il ritorno di Dybala che firma l'uno pari con un gran ...

La gondola del diavolo Non è stata solo una vittoria netta, ma la conferma del buon lavoro svolto durante la pausa ... Nell'attesa e nella speranza di recuperare il prima possibile gli assenti fuori per positività, il Milan ...

Virtus Kleb Ragusa, prima vittoria del 2022: battuta Molfetta Livesicilia.it Carlos Delfino, il basket è una seconda vita La prima Olimpiade quand'era solo un ragazzino. Una vittoria che ha dato origine al mito della Generacion Dorada. Poi l'Italia e l'NBA e quel calvario 7 operazi ...

Stefano Colantuono: “Felici di aver regalato la prima gioia alla nuova proprietà” Le parole nel post gara di Stefano Colantuono tecnico della Salernitana vittoriosa ieri nella trasferta con il Verona in Serie A ...

