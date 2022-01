“Prima ero magazziniere, ora sono assunto a Oxford. Il problema dei cervelli in fuga dall’Italia? Non c’è un flusso inverso” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Un piede in un paese, un piede in un altro, trovo la mia condizione molto felice, in quanto libera”. Così scriveva il filosofo Cartesio nel 1648, spiegando la sua condizione di viaggiatore che non si fossilizzava in un solo luogo, ma andava alla ricerca della felicità tra estero e borgo natio. La citazione è di Andrea Bardin, cinquantaduenne di Schio, in provincia di Vicenza, docente di Storia del pensiero politico alla Brookes University di Oxford, in Inghilterra. Appassionato di filosofia e politica, ha cominciato ad insegnare nelle scuole superiori di Vicenza per approdare, nel 2015, nelle università inglesi. “Prima facevo il magazziniere o lavoravo in comunità. Poi ho insegnato nei licei fino a quando ho cominciato un dottorato nel 2007 in filosofia e storia del pensiero politico all’Università di Padova: era ciò che volevo perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Un piede in un paese, un piede in un altro, trovo la mia condizione molto felice, in quanto libera”. Così scriveva il filosofo Cartesio nel 1648, spiegando la sua condizione di viaggiatore che non si fossilizzava in un solo luogo, ma andava alla ricerca della felicità tra estero e borgo natio. La citazione è di Andrea Bardin, cinquantaduenne di Schio, in provincia di Vicenza, docente di Storia del pensiero politico alla Brookes University di, in Inghilterra. Appassionato di filosofia e politica, ha cominciato ad insegnare nelle scuole superiori di Vicenza per approdare, nel 2015, nelle università inglesi. “facevo ilo lavoravo in comunità. Poi ho insegnato nei licei fino a quando ho cominciato un dottorato nel 2007 in filosofia e storia del pensiero politico all’Università di Padova: era ciò che volevo perché ...

