Presidi Andis | impossibile garantire le misure previste

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Scuola /scrivono a Draghi: ad oggiledal Dl 1/2022 – “Il Governo e il ministero dell’Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestire la prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare”. E’ questo in sintesi l’appello che l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici () ha inviato in queste ore al governo Draghi. “Preso atto – si legge nella missiva – che il monitoraggio settimanale pubblicato ieri da I.S.S./Min. Salute documenta un ulteriore aggravamento della curva pandemica, con il raddoppio dell’indice di trasmissibilità RT e con un consistente aumento del tasso di occupazione ...

"Molte regioni di fatto non sono più in condizione di garantire il testing e il tracciamento dei contagi " specificano idi- ; non sono state implementate nuove e più efficaci ...L'associazione nazionale dirigenti scolastici () ha scritto al premier Mario Draghi: 'Non ci ... Dad per 2 settimane', l'appello di 1.500contro Omicron E quindi le proposte a Comuni, ...L’appello inviato in queste ore dall'Associazione nazionale dirigenti scolastici al Governo: “Molte regioni non sono più in condizione di garantire il testing e il tracciamento dei contagi, non sono s ...“Il Governo e il ministero dell’Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestir ...