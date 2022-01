Presidente della Repubblica, parla Tajani: “L’unico candidato al Colle per noi è Berlusconi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha rilasciato un’intervista parlando dell’imminente elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’intervista è avvenuta all’interno del programma Non Stop news su RTL 102.5. Nel corso di una conversazione insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro ha commentato parlando di come per il centro destra l’eventualità di un binomio Draghi-Berlusconi sarebbe gradita: “Berlusconi al Colle e Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa soprattutto adesso che la Merkel è uscita di scena”. Non sono mancate, nel corso dell’intervista, considerazioni in merito all’obbligo vaccinale. Antonio Tajani e Matteo Renzi: la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonioha rilasciato un’intervistando dell’imminente elezione del prossimo. L’intervista è avvenuta all’interno del programma Non Stop news su RTL 102.5. Nel corso di una conversazione insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro ha commentatondo di come per il centro destra l’eventualità di un binomio Draghi-sarebbe gradita: “ale Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa soprattutto adesso che la Merkel è uscita di scena”. Non sono mancate, nel corso dell’intervista, considerazioni in merito all’obbligo vaccinale. Antonioe Matteo Renzi: la ...

