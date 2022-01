Prendersi il Mondiale, senza Chiesa, anche per Chiesa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Una tegola per la Juventus, un grosso guaio per la Nazionale italiana in vista degli spareggi Mondiale. Stamani è arrivata infatti la conferma di quanto purtroppo si sospettava: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistra per Federico Chiesa, necessario l’intervento chirurgico. Tradotto: gravissimo infortunio e stagione finita per l’esterno bianconero. “Nel corso della partita di ieri – si legge nel comunicato della Juventus – Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Giocare da Italia, Prendersi il Mondiale. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Una tegola per la Juventus, un grosso guaio per la Nazionale italiana in vista degli spareggi. Stamani è arrivata infatti la conferma di quanto purtroppo si sospettava: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistra per Federico, necessario l’intervento chirurgico. Tradotto: gravissimo infortunio e stagione finita per l’esterno bianconero. “Nel corso della partita di ieri – si legge nel comunicato della Juventus – Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Giocare da Italia,il. ...

