Premier League, in calo positivi al Covid (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua il trend positivo in Premier League in merito ai casi di positività al Covid. Infatti, per la seconda settimana consecutiva, diminuisce il numero dei positivi nel massimo campionato inglese: 72 i nuovi casi fra il 3 e il 9 gennaio fra calciatori e staff su 12.973 tamponi. La settimana precedente erano 94 le positività registrate, quella prima ancora addirittura 103, il numero più alto registrato nel post-lockdown. Numeri che fanno ben sperare, ma l’emergenza non è ancora passata, visto che anche Everton-Leicester di domani è stata rinviata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua il trend positivo inin merito ai casi dità al. Infatti, per la seconda settimana consecutiva, diminuisce il numero deinel massimo campionato inglese: 72 i nuovi casi fra il 3 e il 9 gennaio fra calciatori e staff su 12.973 tamponi. La settimana precedente erano 94 letà registrate, quella prima ancora addirittura 103, il numero più alto registrato nel post-lockdown. Numeri che fanno ben sperare, ma l’emergenza non è ancora passata, visto che anche Everton-Leicester di domani è stata rinviata. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Dall'Inghilterra: la Roma segue Jorginho del Chelsea Commenta per primo Il Daily Express riporta che la Roma è ancora alla ricerca di rinforzi in Premier League. I Giallorossi vorrebbero prendere Jorginho dal Chelsea e Sokratis Papastathopoulos dell' Arsenal .

Manchester United, Diallo ai saluti: c'è anche il Sassuolo Amad Diallo potrebbe presto lasciare il Manchester United. Il giovane attaccante ivoriano, sbarcato in Premier League dall'Atalanta appena un anno ...

