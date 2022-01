Pomezia, riduzione traffico al ‘bivio’: iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’altezza del Selene (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’altezza dell’Hotel Selene. Si tratta del primo di tre step che dovrebbe consentire di ridurre il traffico nell’area del ‘bivio’ di Pomezia: successivo passo, rende noto il Comune, sarà la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso e la via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di una seconda rotatoria lungo l’arteria, già in corso di realizzazione. L’intervento rientra nella riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. «Un intervento urbanistico importante – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – che ci consente di aumentare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono partiti oggi iper la realizzazione delladell’Hotel. Si tratta del primo di tre step che dovrebbe consentire di ridurre ilnell’area deldi: successivo passo, rende noto il Comune, sarà la realizzazione di unastrada di collegamento tra il sottopasso e la via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di una secondalungo l’arteria, già in corso di realizzazione. L’intervento rientra nella riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. «Un intervento urbanistico importante – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – che ci consente di aumentare i ...

