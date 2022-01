Più di 50 positivi allo screening, Tolentino chiude le scuole fino al 15. L'ordinanza del sindaco Pezzanesi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tolentino - Il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, visti i risultati dello screening effettuato ieri in città che ha evidenziato un aumento dei contagi (390 positivi nel territorio comunale ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022)- IldiGiuseppe, visti i risultati delloeffettuato ieri in città che ha evidenziato un aumento dei contagi (390nel territorio comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : Più positivi Scuole riaperte, Ricciardi: 'Si tornerà subito in Dad, stavolta la scienza è stata ignorata' Ma ciò che non si capisce che proprio con un numero di positivi così alto la riapertura delle ... Secondo me è più probabile che ciclicamente dovremo proteggere gli anziani e i più fragili, per questo è ...

Remuzzi e le due pandemie: "Omicron e Delta: se vince la prima i contagi scenderanno" ...perché "con una variante così contagiosa si dovrebbe arrivare prima al picco della curva dei nuovi positivi; allo stesso modo, come già successo in Sudafrica e Gran Bretagna, dovrebbe essere più ...

